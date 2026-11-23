"Nur bis Weihnachten" - Netflix

Skandinavier können Weihnachten, und auch Weihnachtsfilme, man denke an die überragende norwegische Netflix-Serie "Weihnachten zu Hause" (Originaltitel: "Hjem til jul"). Dieses Jahr hat Netflix eine neue Weihnachtskomödie aus Norwegens Nachbarland Schweden im Programm - sie heißt im Original "Bara till jul", auf Englisch "The Christmas Switch" und auf Deutsch "Nur bis Weihnachten" (bereits seit dem 12. November online). Darin geht es um die Schwestern Freddie, die ein stressiges Großstadtleben führt, und Mathilda, die ein häusliches Dorfleben nah bei den Eltern führt. Die Wochen vor dem Fest tauschen die beiden, die von den echten Schwestern Happy und Félice Jankell gespielt werden, mal die Wohnorte und den Lifestyle. Das führt natürlich zu unerwarteten Ereignissen und vor allem Liebeswirren. Nur so viel: Freddie ging einst nach Stockholm und ließ auch ihre Freundin mit gebrochenem Herzen im Dorf zurück; Mathilda steckt in einer routinierten, für sie langweilig gewordenen Heterobeziehung fest.