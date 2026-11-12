Serienschöpferin Katharina Eyssen betont im Presseheft zur dritten Staffel, die historischen Rahmenbedingungen stets ernst genommen zu haben. "Das Korsett kann wahnsinnig eng sein, aber es hält einen auch." Letztlich will "Die Kaiserin" auch gar keine historische Dokumentation sein. Die Serie ist vor allem eine kaiserliche Liebesgeschichte mit prächtigen Kostümen, großen Gefühlen und Drama. Und als solche funktioniert sie ausgesprochen gut.

Das liegt vor allem an den beiden Hauptdarstellern. Devrim Lingnau Islamoğlu und Philip Froissant sind mit ihren Rollen sichtbar gewachsen und überzeugen auch in der letzten Staffel. Nicht alle Nebenfiguren können da mithalten, eine erfreuliche Überraschung ist dagegen Merlin Sandmeyer ("Die Discounter"), der sich in einer ungewohnten Rolle von einer ganz anderen Seite zeigt.

Für Froissant ist "Die Kaiserin" aber ohnehin mehr als eine historische Liebesgeschichte. "Ich glaube, dass "Die Kaiserin" rückblickend einfach ein Historiendrama sein wird, welches es einerseits schafft, moderne Aspekte und auch gesellschaftliche und politische Themen, die heute in der Gegenwart relevant sind, sehr gut einzubinden. Also schafft, eine Geschichte zu erzählen, die sich in einem historischen Gerüst und Kontext befindet und gleichzeitig unglaublich viel macht und mit uns Menschen von heute zu tun hat, in dem man sich wiederfinden kann."