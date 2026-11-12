Berlin/Wien - Mal ist sie die romantische Märchenprinzessin, mal eine eigensinnige Rebellin: Kaum eine historische Frauenfigur wurde im Film so oft neu erfunden wie Kaiserin Elisabeth von Österreich (1837-1898), besser bekannt als Sisi.
In der letzten Staffel von «Die Kaiserin» gerät die Liebe zwischen Sisi und Franz ins Wanken. Kann das Finale die hohen Erwartungen erfüllen?
Berlin/Wien - Mal ist sie die romantische Märchenprinzessin, mal eine eigensinnige Rebellin: Kaum eine historische Frauenfigur wurde im Film so oft neu erfunden wie Kaiserin Elisabeth von Österreich (1837-1898), besser bekannt als Sisi.
Nach der Werbung weiterlesen
In der deutschen Netflix-Serie "Die Kaiserin" ist sie vor allem eine junge Frau, die sich nach Freiheit sehnt und gegen die starren Regeln des Wiener Hofes aufbegehrt. Und die trotz aller Höhen und Tiefen eine romantische Ehe mit ihrem Franz führt. Ausgerechnet diese große Liebe gerät aber nun ins Wanken: In der dritten und damit auch letzten Staffel (ab 12. November bei Netflix) dürften nun vor allem Fans auf ihre Kosten kommen, die die Entwicklung der Figuren gerne einzeln verfolgen.
Die Erwartungen an das Finale sind hoch. Die erste Staffel gewann 2023 einen International Emmy als beste Dramaserie, die zweite gehörte dem Streaming-Anbieter zufolge zu den weltweit erfolgreichsten Netflix-Serien des Jahres 2024. Kann die letzte Staffel da mithalten?
Nach der Traumhochzeit und großen Verliebtheitsphase zwischen Kaiser Franz (Philip Froissant) und der freiheitsliebenden Elisabeth (Devrim Lingnau Islamoğlu) - viel romantischer geht es kaum - in der ersten Staffel, der Entfremdung durch den Verlust ihrer Tochter und des aufkommenden sardischen Krieges in der zweiten Staffel starten die neuen Folgen gleich mit einem tiefen Zerwürfnis: Franz kommt traumatisiert aus dem Krieg zurück, von seiner zuvor so verehrten Traumfrau will er erst einmal nichts mehr wissen und sucht nach Ablenkung.
Die größte Veränderung mache Franz in der dritten Staffel durch, erklärt Froissant im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. "Es geht viel um ein Verständnis davon, dass er loslassen muss, sowohl von seiner Vorstellung davon, wie dieses Reich geführt wird und wie diese Familie dasteht, als auch seiner Beziehung zu Elisabeth."
Der Kaiser müsse lernen, anderen Menschen mehr Freiheit zu lassen, sowohl in politischen Fragen als auch in seiner Ehe, sagt Froissant. Doch während Franz trotz aller Konflikte immer wieder die Nähe seiner Frau sucht, zieht es Elisabeth zunehmend in die Ferne.
Ohne Korsett und per "Du" mit den Hofdamen genießt die Kaiserin zwischen Palmen und Meer ihre Gesundheitsauszeit und den Abstand zum Hof auf einer griechischen Insel. "Es war total interessant, die Szenen zu drehen, weil die Hofdamen und Elisabeth zum ersten Mal nicht mehr dem Hofprotokoll unterlegen sind - was man am Hofe trägt und was nicht", so die Sisi-Darstellerin im dpa-Interview. "Da konnte man viel freier rumlaufen."
Man sieht Sisi in die Ferne blicken und Gedichte schreiben, fröhlich von Klippen springen und heimlich mit ihrer Hofdamen Drogen ausprobieren. "Ich glaube, dass sie auf diesen Reisen vor allem auch noch mal so ihre eigene kreative oder künstlerische Seite an sich entdecken kann."
Für die Rolle habe sich die Schauspielerin mit vielen historischen Dokumenten über die Kaiserin auseinandergesetzt. "Ich habe viel Heinrich Heine gelesen, weil das auch der Lieblingsautor von Kaiserin Elisabeth war und sie ihn ja auch immer wieder zitiert hat in Tagebucheinträgen oder Briefwechseln", erzählt sie. Der Dichter sei für die Kaiserin eine wichtige Inspirationsquelle gewesen.
Diese Sisi ist lang nicht mehr eine impulsive junge Frau der ersten Staffel. Das zeigt sich auch an ihren Kleidern mit strengeren Schnitten und zurückhaltenderen Farben. "Ich finde, dass insgesamt meine Kostüme als Elisabeth erwachsener geworden sind und nicht mehr so verspielt sind wie in der ersten Staffel", sagt die Schauspielerin. Auch dadurch wirkt die Serie stellenweise näher an der historischen Vorlage.
Serienschöpferin Katharina Eyssen betont im Presseheft zur dritten Staffel, die historischen Rahmenbedingungen stets ernst genommen zu haben. "Das Korsett kann wahnsinnig eng sein, aber es hält einen auch." Letztlich will "Die Kaiserin" auch gar keine historische Dokumentation sein. Die Serie ist vor allem eine kaiserliche Liebesgeschichte mit prächtigen Kostümen, großen Gefühlen und Drama. Und als solche funktioniert sie ausgesprochen gut.
Das liegt vor allem an den beiden Hauptdarstellern. Devrim Lingnau Islamoğlu und Philip Froissant sind mit ihren Rollen sichtbar gewachsen und überzeugen auch in der letzten Staffel. Nicht alle Nebenfiguren können da mithalten, eine erfreuliche Überraschung ist dagegen Merlin Sandmeyer ("Die Discounter"), der sich in einer ungewohnten Rolle von einer ganz anderen Seite zeigt.
Für Froissant ist "Die Kaiserin" aber ohnehin mehr als eine historische Liebesgeschichte. "Ich glaube, dass "Die Kaiserin" rückblickend einfach ein Historiendrama sein wird, welches es einerseits schafft, moderne Aspekte und auch gesellschaftliche und politische Themen, die heute in der Gegenwart relevant sind, sehr gut einzubinden. Also schafft, eine Geschichte zu erzählen, die sich in einem historischen Gerüst und Kontext befindet und gleichzeitig unglaublich viel macht und mit uns Menschen von heute zu tun hat, in dem man sich wiederfinden kann."