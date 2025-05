Park mokierte sich in einem Internet-Video auch darüber. Darin klagt die 33-jährige US-Amerikanerin in die Kameras: "Es ist mein erster Drehtag in Rom und sie haben gerade den Papst gewählt. Interessiert das irgendjemanden?" Aus ihrer Umgebung ist ein ironisches "Fantastisch" zu hören. Alle lachen. Park wiederholt: "Fantastisch, der Papst. Wir sind in einem Wohnwagen, damit man nicht merkt, dass wir in Rom sind. Aber wir sind hier und haben die Kirchenglocken läuten hören!" Daraufhin musste sie sich in Kommentaren vorhalten lassen, es an Respekt vermissen zu lassen.