Netflix-Serie "Lupin" ist zurück - diesmal jagt ihn die Technik

Superstar Omar Sy

Die erste Staffel ging 2021 an den Start. Omar Sy überzeugte mit einer Mischung aus Witz, Gerissenheit und Nachdenklichkeit. Dabei muss sich seine Figur auch gegen Vorurteile zur Wehr setzen - als Schwarzer in einer von Weißen dominierten Gesellschaft. Eine Erfahrung, die Sy auch selbst machte. "Die Leute schauen dich nur an und sagen: "Du bist schwarz und du bist aus der Banlieue", und alle Türen sind geschlossen", sagte der Franzose mal in einem Interview. "Ich hatte den Wunsch, etwas anderes zu sein. Wenn ich eine Tür sehe, die etwas offen ist, werde ich einen Weg finden durchzukommen."