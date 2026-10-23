Netflix-Serie "Lupin" ist zurück - diesmal jagt ihn die Technik

München - Zeit, die Reichen mal wieder übers Ohr zu hauen! Denn Lupin ist zurück. Mit spektakulären Coups hält der Gauner, der eigentlich Assane Diop heißt, ganz Paris in Atem. Seine Ideen holt er sich aus den Romanen von Maurice Leblanc, der sich vor mehr als 100 Jahren die Figur des französischen Meisterdiebs Arsène Lupin ausgedacht hat. Auf Netflix startet nun die 4. Staffel von "Lupin" mit acht Episoden (Streamingstart: 23. Oktober). Wissenswertes rund um die französische Serie mit Omar Sy, die eine feste Fangemeinde hat.