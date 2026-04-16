Netflix, Prime, Disney+ und Co Bye-bye, Bingewatching? Streamer setzen wieder aufs Warten

Das steckt hinter der Abkehr vom Bingewatching

"Es hat einen ökonomischen Grund, um die Abonnentenzahlen über einen längeren Zeitraum stabil zu halten. Es gibt immer mehr Angebote, die Dienste stehen also unter Druck." Netflix und Prime Video wollten sich trotz mehrfacher dpa-Anfrage nicht zu dem Thema und zu den Gründen äußern.

Der Trend hat noch eine zweite Seite: Serien sollen vermutlich wieder länger Gesprächsthema bleiben. Heute diskutiert man die neusten Wendungen nicht mehr morgens im Büro oder abends in der Kneipe, sondern im Netz – in Fangruppen, auf Reddit oder Tiktok. "Vielleicht sind Freundinnen und Freunde nicht auf dem gleichen Stand, aber das Gespräch hat sich ohnehin vom intimen Bereich in digitale Communitys ausgelagert", erklärt Kleiner. Das wöchentliche Modell verlängert die Debatte – und sorgt für immer neuen Buzz.

In Reality-Shows wie "Love is Blind" oder "Too Hot To Handle" hat dieses Prinzip sogar System. "In diesem Genre ist man stark auf die digitale Ausspielung für die Anschlusskommunikation und die Vermarktung angewiesen", so der Medienexperte. Jede Folge liefert neuen Stoff für Fan-Kommentare, Reaction-Videos oder Memes. Ein digitaler Schneeball, der Zeit braucht, um Fahrt aufzunehmen – perfekt also für wöchentliche Veröffentlichungen.

Für die Zuschauer bleibt das ambivalent. Einerseits kehrt durch die neuen, alten Rhythmen wieder eine Form der Vorfreude zurück – das gemeinsame Mitfiebern, das Warten auf die nächste Wendung. Andererseits fehlt vielen das Freiheitsgefühl, sich eine Serie komplett auf einmal zu gönnen. Schließlich war das "Alles auf einmal"-Prinzip der Befreiungsschlag vom linearen Fernsehen.

Wie geht es weiter?

Doch Medienwissenschaftler Kleiner glaubt nicht, dass das Modell dauerhaft erfolgreich sein wird: "Das ist jetzt eine Zeitgeistbewegung. Es wird getestet, wie erfolgreich das ist. Wenn man sieht, man greift damit zumindest drei Monate Abo-Gebühren ab, wird das weitergehen. Aber eben nicht flächendeckend." Er glaubt, Abonnentinnen und Abonnenten würden das nur bei topaktuellen Produktionen mitmachen, die im Trend liegen. "Aber ich glaube nicht, dass die Streaming-Anbieter das durchhalten werden."

Zumal vor allem Netflix oder Prime Video bei vielen Formaten weiter auf das gewohnte Muster setzen. Der Hochzeits-Horror "Something Very Bad Is Going to Happen" oder die Detektiv-Vorgeschichte "Young Sherlock" wurden zuletzt an einem Stück veröffentlicht. Das Streaming-Grundprinzip bleibt also: Jeder schaut, was er will – aber manchmal eben ein bisschen geduldiger.