Worum dreht sich die neue Staffel?

Die vierte "Monster"-Staffel greift den Fall von Lizzie Borden (1860-1927) auf: Im Jahr 1892 wurde die junge Frau aus Fall River (Massachusetts) für den Mord an ihrem Vater (gespielt von Charlie Hunnam) und ihrer Stiefmutter (Rebecca Hall) festgenommen, die mit zahlreichen Axtschlägen getötet worden waren.

Borden wurde aber schließlich freigesprochen, doch ihre Unschuld ist bis heute umstritten. Zum Zeitpunkt des Mordes waren nur das Dienstmädchen Bridget Sullivan und Lizzie Borden auf dem Anwesen in Neuengland.

Über den Fall wurde und wird seitdem immer wieder spekuliert. Über Bordens sexuelle Orientierung gibt es keine eindeutigen historischen Belege. Doch öfter schon wurde sie als lesbisch interpretiert.

Es gab schon zahlreiche Filme und Miniserien über Lizzie Borden, etwa 2015 "The Lizzie Borden Chronicles" mit Christina Ricci in der Hauptrolle und 2018 den Kinofilm "Lizzie Borden - Mord aus Verzweiflung" mit Chloë Sevigny in der Titelrolle und Kristen Stewart als Dienstmädchen Bridget.

Was ist das Besondere an der neuen Staffel?

Netflix selbst schreibt zur vierten Staffel: "Lizzie Borden griff zum Beil ... Das erste weibliche Monster in Ryan Murphys berühmter Anthologieserie."

Zum ersten Mal setzt "Monster" also eine Frau ins Zentrum. Zuvor lag der Hauptfokus auf männlichen Tätern.

Ein zweiter Unterschied: Bisher spielten alle Mordserien bei "Monster" im 20. Jahrhundert. Diesmal geht es ins 19. Jahrhundert zurück - und teils auch weiter.

Ein dritter Unterschied: Bisher wurden alle "Monster"-Hauptfiguren im echten Leben für ihre Taten verurteilt oder eingewiesen. Bei Lizzie Borden liegt der Fall anders: Sie wurde freigesprochen. Die Serie fantasiert deshalb besonders viel.

Schon im Trailer ist der Satz zu hören, wenn es um die Tötung der gehassten Eltern geht: "Ein Messer ist zu einfach. Und ein Gewehr ist fast eine zu nette Art zu sterben."

Die Serie benutzt diverse Serienkillerinnen-Geschichten. So taucht etwa auch die Mörderin Aileen Wuornos (Sarah Paulson) auf, die in den Jahren 1989 und 1990 sieben Freier tötete, als sie an Highways in Florida der Straßenprostitution nachging. Wuornos wurde wegen sechs der Morde zum Tode verurteilt und im Jahr 2002 im Alter von 46 Jahren hingerichtet.

Auch die "Blutgräfin" Elizabeth Báthory spielt eine Rolle in der Staffel. Die ungarische Adelige soll um das Jahr 1600 herum Dutzende Mädchen und Frauen gefoltert und getötet haben.

Die luxemburgisch-deutsche Schauspielerin Vicky Krieps verkörpert sowohl die Gräfin Báthory als auch Bridget Sullivan, das Hausmädchen der Familie Borden.