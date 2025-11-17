Netflix-Hit Der Haftbefehl-Hype zwischen "Elends-Porno" und Star-Kult

Ein "Marketing-Volltreffer", wie Soziologe Seeliger es einschätzt. So könnten "auch kultivierte bürgerliche Zuschauer sagen: "Guck mal, der komische wilde Ausländer hört Reinhard Mey". Das ist ja kurios.". Man brauche Knall- und Schockeffekte, um die Zuschauer bei sich zu halten. "So ein Film funktioniert über banale, platte und tendenziöse Stereotype", sagt der Soziologe.

5. Der Blick auf den Star: Eine Ablenkung vom eigenen Leben

Laut Seeliger fasziniert die Doku genau wegen der Mischung aus schonungsloser Offenheit, klassischen Boulevardthemen und emotionalem Realismus. Der Film mag die fragile Männlichkeit des Rappers zeigen. Gleichzeitig bediene er sich "klassischer Boulevard- und Trash-TV-Elemente: Drogenmissbrauch, schlecht integrierte Migranten, Machismus, Kriminalität, Familiendrama. Das hat mit Haftbefehl nichts zu tun – die Doku drückt die gängigen Trash-Knöpfe."

Das gehöre allerdings zur Popkultur: Stars machen Dinge, die wir selbst nicht tun können. Wenn Haftbefehl verkatert im Ferrari Hotelschlappen trägt und Millionendeals unterschreibt, tut das etwas mit den Zuschauern. "Es entlastet uns von unserem eigenen bürgerlichen Leben, von der Langeweile und Tristesse, die wir ständig aushalten müssen", so Seeliger.

"Gangster-Rap ist kein Instrument politischer Bildung." Dem Soziologen fehlt aber eine Einordnung der sozialen Hintergründe: "Ich hätte gern mehr erfahren über das migrantische Milieu im Offenbach der Nuller- und 90er-Jahre. Zeitzeugen, Hintergründe zur sozialen Ungleichheit, zur Exklusion aus Bildung und Arbeitsmarkt."

Doch die Doku will uns muss dies vielleicht gar nicht leisten. Als Unterhaltung sei die Doku legitim, sagt Seeliger.

6. Mitgefühl

Jedenfalls hat sie geschafft, dass viele Leute nicht nur Fans der einzigartigen Musik von Haftbefehl sind, sondern Mitgefühl und eine noch größere Bindung zu dem Rapper aufgebaut haben. Auch Außenstehende können nun das Gefühl haben, Haftbefehl bei seinem Weg und seiner erhofften Genesung zu begleiten. Bei seinem Gig in Osnabrück wandte sich der 39-Jährige an sein Publikum und rief: "Scheiß auf Drogen!". Einen Tag später spielte der Künstler nur für rund 15 Minuten in einem Club in Gießen.

Der Doppel-Auftritt zeigt, dass sich der Rapper wieder zurück in das Rampenlicht wagt - und sich dabei offenbar nicht direkt zu viel zumuten will. Die Locations sind noch eher klein, die Konzerte kurz.

Das sieht im kommenden Jahr schon wieder anders aus: Das Festival World Club Dome hat Haftbefehl im Juni als großen Act angekündigt. Der Rapper schrieb unter den Instagram-Beitrag: "Vom Herzen Danke für eure Liebe und Unterstützung. Das tut sehr gut".