Die Frage „Warum tue ich mir das an?“ schießt einem Anfänger unweigerlich durch den Kopf. Und trotzdem ist da diese Mischung aus Freude, Aufregung und Nervenkitzel. Mit jedem Meter wird es anstrengender. Die Kraft in den Händen schwindet und doch streckt man sich nach dem nächsten Griff, zieht sich nach oben, stemmt sich mit den Beinen ab. Die Arme beginnen zu zittern. Kurz ausschütteln. Durchatmen – zehn Meter nach unten. Doch bis ganz nach oben, ist es noch ein Stück. Aufgeben? Nur ungern. Also weiter.