Lupine, Springkraut, Riesen-Bärenklau – die Pflanzen ziehen wegen ihrer schönen Farbgebung oder ihres markanten Äußeren immer öfters die Blicke in der Natur auf sich, mischen sich zunehmend unters Grün von Wiesen und Gärten. Es sind gebietsfremde Pflanzen, sogenannte Neophyten und nicht ganz ungefährlich. Weshalb man – egal ob als Gärtner oder Grundstückseigentümer – ein Auge auf diese Pflanzen haben sollte, wollte die Lokalredaktion von Andreas Mehm, Sachgebietsleiter Untere Naturschutzbehörde, im Umweltamt des Ilm-Kreises, wissen.