Vor Gericht sind alle so gleich, dass auch Patrick Wieschke den Gürtel abschnallen muss, als er durch die Sicherheitskontrolle am Oberlandesgericht Jena kommt. Den könnte er zwar gleich danach wieder anlegen. Doch Wieschke hat es offenbar so eilig zu seinem Platz auf der Anklagebank zu kommen, dass er ohne Gürtel an der Hose den Saal im ersten Obergeschoss des Gerichtsgebäude betritt, in dem er und zwei andere Rechtsextreme sich von Montag an in einem zweiten „Knockout-51“-Verfahren verantworten müssen. Erst dort fängt er an, das Stück Leder in die Schlaufen seiner Hose zu fädeln – und merkt zu spät, dass das nicht nur für einen Eisenacher Stadtrat wie ihn kein allzu gutes Fotomotiv bietet. Schnell versucht er noch, sich wegzudrehen. Doch viele im Saal haben die peinliche Szene längst bemerkt.