Neo-Banken: Digitalbank N26 steigt ab sofort in Mobilfunkmarkt ein

Die N26-Tarife umfassen eine Telefonie-Flatrate in Deutschland, in der EU sowie Island, Liechtenstein und Norwegen. Kunden können dabei zwischen drei Datentarife auswählen. Ähnlich wie bei Revolut haben die Kunden die Möglichkeit, ihre bestehende Rufnummer in den neuen Mobilfunktarif zu übertragen oder auf eine neue Rufnummer umzusteigen.