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  6. Zwei Tage Begeisterung in Judenbach

Neifeier und Kinderfest Zwei Tage Begeisterung in Judenbach

Die Blechhammerer Straße in Judenbach verwandelte sich in einen lebendigen Treffpunkt für Jung und Alt.

Neifeier und Kinderfest: Zwei Tage Begeisterung in Judenbach
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Das Kinderfest des Vereins Dorfleben Judenbach war ein Erfolg. Foto: Verein

Am Freitagabend, 4. September, feierte die Neifeier ihre Premiere – und der Auftakt hätte laut Jens Kaufmann vom Verein Dorfleben Judenbach kaum besser gelingen können. Was als gemütlicher Ausklang des Aufbautages gedacht war, entwickelte sich schnell zu einem vollen Erfolg. Straßenmusik von „The Cold Ducks“, herzhafte Leberkäs-Semmeln und eine Cocktail Happy Hour zu je fünf Euro kamen beim Publikum besonders gut an. Die Stimmung auf der Blechhammerer Straße war ausgelassen, und es zeigte sich: Judenbach hat eine neue Tradition gefunden.

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Kinderfest erneut ein voller Erfolg

Am Samstag folgte das alljährliche Kinderfest in der Krachmacherstraße – und auch hier bewies Dorfleben Judenbach einmal mehr, wie viel Herzblut der über 100 Mitglieder starke Verein in seine Veranstaltungen steckt. Das Programm war vielfältig und durchdacht: In der Holzwerkstatt bauten Kinder eigene Getränketräger, Shirts wurden bemalt, gebastelt und geschminkt – alles kostenfrei auf Spendenbasis. Technikschau und Spiele der Feuerwehr Judenbach, eine Hüpfburg, Grill, Kaffee und Kuchen sowie das beliebte Oma-Opa-Zelt sorgten dafür, dass für jede Generation etwas dabei war.

Musikalisch begeisterten die Blaskapelle, die Kindertanzgruppe des Vereins und die Kerwagesellschaft des Vereins die Gäste. Eine Cocktailbar und eine Tombola rundeten das Programm ab.

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„Was wir hier jedes Jahr gemeinsam auf die Beine stellen, wäre ohne unsere ehrenamtlichen Mitglieder schlicht nicht möglich“, sagt Vereinsvorsitzender Jens Kaufmann: „Jeder einzelne, der mitmacht – ob aktiv bei der Organisation oder als förderndes Mitglied – trägt dazu bei, dass unser Dorf lebendiger wird. Wir sind stolz auf das, was wir erreicht haben, und freuen uns über jeden, der Teil davon werden möchte.“

Dass dieser Einsatz weit über die Dorfgrenzen hinaus wahrgenommen wird, zeigt die Nominierung von Dorfleben Judenbach e.V. für den Deutschen Engagementpreis 2026 – die höchste Auszeichnung für ehrenamtliches Engagement in der Bundesrepublik Deutschland.

„Diese Nominierung ist keine Selbstverständlichkeit und macht uns demütig“, sagt Kaufmann. „Sie zeigt aber auch: Was wir hier in Judenbach tun, hat Strahlkraft. Und das verdanken wir allein unseren Mitgliedern und allen, die uns unterstützen.“

Sommerkino am 12. September

Die nächste Veranstaltung steht schon an: Am Samstag, 12. September, findet das Sommerkino statt – aufgrund der Wetterprognose diesmal im Saal 100 in Judenbach. Einlass ist ab 18 Uhr, Filmstart um 19 Uhr. Gezeigt wird der Sonneberger Amateurfilm „Jutta und die Ritter zu Fuß“.

Eintrittskarten sind für 6 Euro erhältlich – im Dorfladen Judenbach (24h-Supermarkt), in der Buchhandlung Sonneberg sowie im Rathaus Neuhaus-Schierschnitz. „Wir verlangen bewusst einen niedrigschwelligen Eintrittspreis“, erklärt Kaufmann. „Und alle Einnahmen kommen zu 100 Prozent dem Dorf zugute. Das ist unser Versprechen als gemeinnütziger Verein.“

Mitmachen – aktiv oder passiv

Dorfleben Judenbach e.V. freut sich stets über Verstärkung – ob als aktives Mitglied, das in einer der 15 Arbeitsgruppen mit anpackt, oder als förderndes Mitglied, das den Verein durch seinen Beitrag unterstützt. „Jede Form der Beteiligung zählt“, betont Kaufmann. „Wer Judenbach liebt und etwas bewegen möchte, ist bei uns herzlich willkommen.“