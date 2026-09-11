Neifeier und Kinderfest: Zwei Tage Begeisterung in Judenbach

Am Freitagabend, 4. September, feierte die Neifeier ihre Premiere – und der Auftakt hätte laut Jens Kaufmann vom Verein Dorfleben Judenbach kaum besser gelingen können. Was als gemütlicher Ausklang des Aufbautages gedacht war, entwickelte sich schnell zu einem vollen Erfolg. Straßenmusik von „The Cold Ducks“, herzhafte Leberkäs-Semmeln und eine Cocktail Happy Hour zu je fünf Euro kamen beim Publikum besonders gut an. Die Stimmung auf der Blechhammerer Straße war ausgelassen, und es zeigte sich: Judenbach hat eine neue Tradition gefunden.