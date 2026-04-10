Im Fledermausdorf Neidhartshausen im Unesco-Biosphärenreservat Rhön leben Mensch und Fledermaus seit Jahrzehnten unter einem Dach. Doch in der Orts-Kirche St. Michael hängt der Haussegen schief: Das Kirchendach ist dringend sanierungsbedürftig, um das Gebäude für Fledermaus und Kirchenbesucher langfristig zu sichern. Basierend auf dieser Ausgangslage startete im Winter 2025 ein ENL-Projekt zur fledermausfreundlichen Sanierung des Kirchendachstuhls. Zum Auftakt sind alle Interessierten am 20. Mai um 18 Uhr eingeladen. Veranstaltungsort ist die St.-Michael-Kirche.