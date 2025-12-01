Ein Abend, der in die Geschichte der St. Michaelkirche eingehen wird: Am 29. November, am Vorabend des ersten Advent, erlebte die evangelische Kirchengemeinde in Neidhartshausen einen „historischen Moment“, auf den wahrscheinlich noch viele Generationen blicken werden, wie es Pfarrerin Silke Glöckner treffend formulierte. Was sich hinter dieser Einladung verbarg, war eine Überraschung, die die rund 50 Besucherinnen und Besucher, die sich in der Kirche versammelt hatten, bis zuletzt in Spannung hielt.