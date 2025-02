Zur technischen Hilfe bei einem Einsatz aufgrund eines medizinischen Notfalls in Neidhartshausen wurde am Samstagnachmittag die Feuerwehr alarmiert. Vor Ort waren die Feuerwehren Neidhartshausen, Zella und Diedorf. Auch die Brunnhartshäuser Feuerwehr eilte herbei, konnte aber wieder umkehren, weil genügend Einsatzkräfte vor Ort waren. Die Feuerwehrleute unterstützten den DRK-Rettungsdienst, indem sie den ADAC-Hubschrauber auf einer Wiese in Ortsnähe einwiesen und den Platz absicherten. Den Patiententransport zum Heli übernahm der Rettungswagen aus Dermbach.