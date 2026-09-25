Negativpreis "BigBrotherAwards" an Großnutzer von US-Technik vergeben

Rena Tangens, Sprecherin von Digitalcourage, verteidigte die diesjährige Auswahl gegenüber der Deutschen Presse-Agentur: "Einige Preisträger sind exemplarisch gewählt - wir wollen damit ein Thema für die Öffentlichkeit greifbar machen. In diesem Jahr vergeben wir auch präventive BigBrotherAwards, bei denen wir vor Entwicklungen warnen, bevor ein Schaden entstanden ist. Denn wir wollen nicht erst klagen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Mit den BigBrotherAwards wollen wir Bewusstsein wecken, Debatten anstoßen und etwas bewirken."