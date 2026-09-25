Negativpreis "BigBrotherAwards" an Großnutzer von US-Technik vergeben

Bielefeld - Der Verein Digitalcourage hat in diesem Jahr seine "BigBrotherAwards" vor allem an Großnutzer und Vertriebspartner von großen US-Tech-Konzernen vergeben. Mit dem Datenschutz-Negativpreis rügt die Bürgerrechtsorganisation Akteure aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft, die aus ihrer Sicht besonders nachlässig oder bedenklich mit Daten und Privatsphäre umgehen. Zu den diesjährigen Preisträgern zählen die Optikerketten Fielmann und Apollo, Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU), die Evangelische Kirche sowie die Europäische Kommission.