Der germanische Name für November ist Blotmonath, wohl weil die Germanen in diesem Blutmonat ihrem Hauptgott Wotan (oder Odin) Opfer darbrachten. Auch die Nibelungen, das sagenumwobene Zwergenvolk, dem Richard Wagner in „Der Ring des Nibelungen“ ein musikalisches Denkmal gesetzt hat, entstammen dem Nebel. Der mittelhochdeutsche Begriff nibelen bedeutet nebelig.