’Ndrangheta: Mafia-Verbindungen? Polizei fasst mutmaßliche Kokain-Händler

Leipzig/Düsseldorf - Zwei mutmaßliche Drogendealer mit Verbindungen zur italienischen Mafia sind in Leipzig und Düsseldorf von der Polizei festgenommen worden. Die beiden Männer sollen in den vergangenen Jahren in großem Stil mit Kokain gehandelt haben, wie das Landeskriminalamt (LKA) Thüringen und die auf organisierte Kriminalität spezialisierte Staatsanwaltschaft Gera mitteilten. Die Anfänge des Drogenhandels sollen laut einer LKA-Sprecherin in Thüringen liegen.