San Francisco - Starke Leistungen der Basketball-Europameister Franz Wagner und Tristan Da Silva haben den Orlando Magic nicht zum Sieg gegen die Golden State Warriors gereicht. Das NBA-Team aus Florida erzwang mit einem Korb zwei Sekunden vor Schluss zwar die Verlängerung, verlor am Ende aber 119:126 gegen die Mannschaft um Starspieler Stephen Curry. Wagner verbuchte 30 Punkte und verbesserte damit seinen Saisonbestwert, Da Silva kam auf 19 Zähler - doch Currys 41 Punkte erwiesen sich als zu große Hürde.