Orlando - Vor dem ersten NBA-Spiel der Saison haben die Orlando Magic den Vertrag von Basketball-Nationalspieler Tristan Da Silva verlängert. Der 25-Jährige hat nun bis zum Ende der Saison 2027/2028 einen Vertrag in der besten Basketball-Liga der Welt. Europameister Da Silva kommt in den zwei Jahren bei den Magic bislang auf 151 Einsätze und spielt dort an der Seite von Weltmeister Franz Wagner, der trotz einer Verletzung an der Schulter zum Auftakt spielen soll.
NBA Orlando Magic verlängern Vertrag von Tristan Da Silva
dpa 21.10.2026 - 19:46 Uhr