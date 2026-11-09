James verbucht Saisonbestwert für die 76ers

Mit neun Siegen aus elf Spielen stehen die Lakers an der Spitze der Western Conference. In der NBA können sonst nur noch die Philadelphia 76ers eine solche Bilanz vorweisen. Das neue Team von LeBron James, der die Lakers nach acht Jahren verlassen hatte, gewann gegen die Chicago Bulls 127:121. James verbuchte mit 22 Zählern seinen persönlichen Bestwert in dieser Saison. Gefährlichster Werfer der 76ers war Jaylen Brown mit 29 Punkten, Tyrese Maxey kam auf 27 Zähler. Philadelphia steht wie die Lakers bei neun Saisonsiegen in elf Partien, besser starteten die 76ers zuletzt vor 26 Jahren.