Detroit - Die Los Angeles Lakers haben ohne ihren angeschlagenen Leistungsträger Luka Doncic auch gegen die Detroit Pistons gewonnen und den Spitzenplatz in der NBA verteidigt. Der Slowene fehlte beim 121:116 in Detroit wegen Rückenproblemen, stattdessen rückte Austin Reaves mit 43 Punkten ins Rampenlicht und erzielte auch die entscheidenden Zähler kurz vor Schluss. Die Pistons hatten sich nach einem 26-Punkte-Rückstand bis auf einen Zähler herangearbeitet, doch ein Dreier von Reaves und Freiwürfe in den Schlusssekunden machten alle Hoffnungen auf ein Comeback vor den eigenen Fans zunichte.