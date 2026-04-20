Detroit - Franz Wagner hat die Orlando Magic mit einem starken Schlussviertel zu einem unerwarteten Auftaktsieg in den NBA-Playoffs geführt. Gegen die an Nummer eins gesetzten Detroit Pistons erzielte der Welt- und Europameister 11 seiner insgesamt 19 Punkte im letzten Abschnitt und sicherte damit das 112:101 gegen das beste Hauptrunden-Team der Eastern Conference. Orlando hatte sich erst über das Play-In auf Rang acht für die Playoffs qualifiziert, lag in Detroit aber zu keiner Zeit hinten und verdiente sich den wichtigen Sieg in der Best-of-Seven-Serie.