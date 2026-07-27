Philadelphia - In seinem neuen Spind steht schon eine Krone bereit. Die Philadelphia 76ers aus der NBA heißen nun auch offiziell Basketball-Superstar LeBron James (41) willkommen. Der vielleicht beste Spieler aller Zeiten unterzeichnete den Vertrag. Die Laufzeit soll Medien zufolge zwei Spielzeiten betragen. "Eine Stadt, die eines Königs würdig ist", schrieben die 76ers in den Sozialen Medien. Der viermalige NBA-Champion, der die Los Angeles Lakers verlassen hat, wird in Medien oft nur "King James" genannt.