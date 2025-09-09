NBA in Fernost: LeBron James lobt Chinas Basketball in Staatszeitung

Peking - Chinas staatliche "Volkszeitung" hat in einem seltenen Schritt einen Artikel des US-Basketballstars LeBron James abgedruckt. Basketball sei nicht nur ein Sport, sondern "eine Brücke, die uns alle verbinde", schrieb der Amerikaner in dem Blatt, das als Sprachrohr der regierenden Kommunistischen Partei Chinas gilt. Angesichts der vielen jungen Basketballer in China hoffe er zur Entwicklung des Sports in der Volksrepublik beitragen zu können, schrieb der 40 Jahre alte Profi der Los Angeles Lakers.