Erst in der Verlängerung setzte sich der Gastgeber entscheidend ab: Oklahoma erzielte in den fünf Minuten lediglich zwei Zähler. Für die Nuggets verbuchten vier der fünf Starter 20 Punkte oder mehr. Center Hartenstein kam in rund 30 Minuten Spielzeit auf zehn Zähler, zehn Rebounds, vier Assists, einen Steal und einen Block.