Oklahoma City - Die Oklahoma City Thunder haben sich gut von ihrer zweiten Saisonniederlage erholt und das Heimspiel gegen die Los Angeles Clippers gewonnen. Das 122:101 war der 25. Sieg im 27. Spiel der Saison für den Titelverteidiger der NBA. OKC war so überlegen, dass Star-Spieler Shai Gilgeous-Alexander im Schlussviertel geschont werden konnte und dennoch auf 32 Punkte kam. Isaiah Hartenstein fehlte Oklahoma City, die am Sonntag gegen die San Antonio Spurs verloren hatten, weiterhin verletzt.