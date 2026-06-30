NBA Basketball-Superstar James verlässt Lakers

James geht im Oktober in seine 24. Spielzeit als NBA-Profi. Alle anderen Basketball-Spieler der Liga-Geschichte kamen zuvor auf maximal 22 Saisons. Der Superstar hat inzwischen nicht nur die mit Abstand meisten Punkte der NBA-Historie, sondern auch die meisten Partien der Geschichte der Liga. In Fachkreisen wird darüber diskutiert, ob James oder Chicago-Bulls-Legende Michael Jordan der beste Profi der Geschichte ist.