Nazi-Parolen: Holztor mit Nazi-Parolen vor Amt in Eggenfelden entdeckt

Eggenfelden (dpa/lby) - Vor einem Amt in Eggenfelden im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn hat die Polizei einen Holztorbogen mit rechten Parolen und Symbolen entfernt. Es habe bereits am Freitagmorgen einen entsprechenden Einsatz vor einem Amt in Eggenfelden gegeben, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern in Straubing. Es habe sich um eine selbstgefertigte Holzarbeit gehandelt. Nun ermittle die zuständige Kriminalpolizeiinspektion in Passau.