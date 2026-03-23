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  4. Holztor mit Nazi-Parolen vor Amt in Eggenfelden entdeckt

Nazi-Parolen Holztor mit Nazi-Parolen vor Amt in Eggenfelden entdeckt

Vor einem Amt taucht ein Holztor mit Nazi-Symbolen und Parolen auf. Die Polizei greift ein – und ermittelt nun wegen Volksverhetzung. Was bislang über die Aktion bekannt ist.

Nazi-Parolen: Holztor mit Nazi-Parolen vor Amt in Eggenfelden entdeckt
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Der Nazi-Spruch "Arbeit macht frei" war über dem Tor zum KZ Auschwitz angebracht. (Archivfoto) Foto: Kay Nietfeld/dpa

Eggenfelden (dpa/lby) - Vor einem Amt in Eggenfelden im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn hat die Polizei einen Holztorbogen mit rechten Parolen und Symbolen entfernt. Es habe bereits am Freitagmorgen einen entsprechenden Einsatz vor einem Amt in Eggenfelden gegeben, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern in Straubing. Es habe sich um eine selbstgefertigte Holzarbeit gehandelt. Nun ermittle die zuständige Kriminalpolizeiinspektion in Passau.

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Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung handelte es sich um einen Nachbau des KZ-Tors von Auschwitz mit dem menschenverachtenden Spruch der Nazis: "Arbeit macht frei". Nun werde wegen Volksverhetzung ermittelt. Der oder die unbekannten Täter hätten auch Hakenkreuze aus Holzlatten in die Seitenteile des Tors eingearbeitet.