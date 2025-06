«Nazi-Glocke»: Kirche Sankt Laurentius hat wieder alle Glocken

Jena (dpa/th) - Die für ihre sogenannte "Nazi-Glocke" bekannte Kirche Sankt Laurentius in Maua bei Jena hat wieder drei Glocken. Am Sonntag sollen die beiden neuen Bronzeglocken bei einem Gottesdienst geweiht werden, wie die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland mitteilte. Zuletzt läutete dort nur eine historische Glocke. Die anderen beiden historischen Glocken waren im Ersten Weltkrieg zu Rüstungszwecken eingeschmolzen worden.