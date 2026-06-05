Es ist eine besorgniserregende Entwicklung: An Schulen im Ilm-Kreis kommt es offenbar immer wieder zu Vorfällen mit rassistischen, nationalsozialistischen und verfassungsfeindlichen Aussagen und Gesten. Es ist ein Problem, das nach Recherchen der Redaktion nicht auf einzelne Klassen oder Einrichtungen begrenzt ist, sondern zunehmend um sich greift. Nun hat eine der Schulen konkret reagiert und die Eltern über die Entwicklungen informiert. Das entsprechende Schreiben an die Sorgeberechtigten liegt der Redaktion vor.