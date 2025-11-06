Mit Comedy, Pop und Mittelalter-Rock und dem eher undefinierbaren Konglomerat aus musikalischer Virtuosität, Jazz und Klamauk von Helge Schneider gibts bei den ersten fünf Künstler, die für die Sommersaison des Naturtheaters angekündigt sind, schon eine ziemliche Vielfalt. Auf einer der größten Naturtheaterbühnen Deutschlands geben sich schon seit vielen Jahren Stars aus ganz unterschiedlichen Genres die Klinke in die Hand. Auch 2026 dürfen sich Fans ganz unterschiedlicher Bereiche auf das Programm freuen.