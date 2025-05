Am Pfingstwochenende startet die Saison im Naturtheater Steinbach Langenbach und wird in diesem Jahr bis in den September hinein einige Höhepunkte bereithalten. Von volkstümlicher Musik und Schlager bis hin zu zeitgenössischem Pop und den Evergreens bekannter Stars.Los geht es mit dem traditionellen Pfingst- und Sommerfest am Pfingstsonntag, 8. Juni. Ab 14 Uhr präsentiert Géraldine Oliver die große Show mit volkstümlicher Musik und Schlager. Live auf der Bühne präsentieren sich Anita Hofmann, die Matrosen in Lederhosen, Marco Sommer und aus der Region die Rennsteig Kusteln.Nach dem Sommerfest geht es dann erst im August weiter. Für den Juni war zunächst eine Pink Floyd Tribute Show mit Pink Horizon geplant. Die Veranstaltung musste aber aufs kommende Jahr verschoben werden.