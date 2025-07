Die Geschichte des Blumenmädchens Eliza Doolittle dürfte hinlänglich bekannt sein. Wer sich für das Genre Musical interessiert, hat sicher „My Fair Lady“ schon einmal irgendwo gesehen – in einem Theater, im Fernsehen oder im Kino. Somit richtet sich das Interesse an diesem Stück nicht so sehr auf das Was sondern auf das Wie. Haben die Mitglieder vom Naturtheater Bauerbach überhaupt eine Darstellerin für die Eliza, die den bisherigen Vorstellungen wenigstens nahe kommt? Oder für deren Gegenspieler Henry Higgins? Denn von diesem Machtkampf zwischen Mann und Frau, zwischen dem gestrengem Lehrer und der teils aufmüpfigen Schülerin lebt der ganze (Theater-)Spaß. Um die Frage gleich zu Beginn zu beantworten – die Bauerbacher Theatergruppe haben sie!