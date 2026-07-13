Was einst vor mehr als 300 Jahren Leute begeisterte, ist offensichtlich auch heute noch zeitgemäß, lustig und spannend. Denn: Zur Premiere des neuen Stücks „Was wollt ihr mehr“ im Naturtheater „Friedrich Schiller“ auf der Naturbühne bei Bauerbach waren am Samstagabend die Zuschauer bestens unterhalten – und fieberten bis zum Schluss mit, auf dass sich die Verwechslungen, Irrungen und Wirrungen des zwischenmenschlichen der Protagonisten auf der Bühne endlich auflösten. Das Original verfasste William Shakespeare zwar schon etwa um das Jahr 1601 herum – mit ein paar Adaptionen passt die Komödie „Was wollt ihr mehr“ aber ganz ganz wunderbar ins Hier und Jetzt.