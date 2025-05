Noch eine Woche heißt es warten, dann ist es soweit: Zum Saisonstart 2025 bringt das Naturtheater „Friedrich Schiller“ in Bauerbach das diesjährige Kinderstück „Aladin und die Wunderlampe“ auf die Bühne. Fleißig haben in den vergangenen Wochen und Monaten die Darsteller unter Regie von Theaterleiter Sebastian Nickel geprobt und freuen sich nun, mit zahlreichen kleinen und großen Zuschauern zur Premiere am Samstag, 31. Mai, das neue Stück präsentieren zu können.