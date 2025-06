Die Schattenplätze waren heiß begehrt an diesem sommerlich warmen Tag. Die fröhlich aufgeregte Stimmung verbreitete bei allen Besuchern von Anfang an gute Laune. Nach der langen, intensiven Arbeit von unzähligen Helfern in noch viel mehr unzähligen Stunden war es endlich soweit. Es wurde gesungen, getanzt und mit pfiffigen Dialogen geglänzt. Die Tontechnik lief, der Theaterdampf nebelte und die weiträumige, dreiteilige Bühne intensiv bespielt. Der Sultans-Palast, die Gold-Höhle und dazwischen im beweglichen Wechsel nach Bedarf Marktstände oder Gitterstäbe, wenn Aladin mal wieder gefangen genommen wurde. Es war ein turbulentes Treiben, das die bekannte Geschichte von „Aladin und die Wunderlampe“ aus 1001 Nacht für alle mit großem Spaß lebendig werden ließ.