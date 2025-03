Die Teilfinsternis hatte am Samstag am frühen Mittag gegen 11.30 Uhr begonnen und erreichte ihren Höhepunkt etwa 45 Minuten später. Die dichte Wolkendecke erlaubte aber in Thüringen kaum einen freien Blick. Die größten Chancen gab es bei Auflockerungen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) noch im Nordwesten des Freistaates. Für das Himmelsschauspiel und zum Astronomietag am 29. März hatten einige Sternwarten geöffnet. Neben Sonneberg gehörten etwa auch die Urania-Sternwarte in Jena, die Sternwarten in Kirchheim im Ilm-Kreis und in Suhl dazu.