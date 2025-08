Reykjavik - Ein spektakulärer Vulkanausbruch im Südwesten von Island ist nach knapp drei Wochen wieder vorbei. "Die vulkanische Eruption, die am 16. Juli begonnen hat, ist jetzt zu Ende gegangen - bis auf Weiteres", teilte das isländische Wetteramt am Nachmittag mit. Die vulkanischen Aktivitäten hätten im Laufe der vergangenen Tage aufgehört, auch in den entstandenen Kratern sei keine Aktivität mehr verzeichnet worden. Man betrachte die Eruption nun als vorüber.