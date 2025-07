Experten sprachen von einem günstigen Ausbruchsort: Eine Gefahr für Menschen in dem nahegelegenen Fischerort Grindavík oder Infrastruktur in der Region besteht daher nach bisherigem Stand nicht. Dennoch wurde ein gut besuchter Campingplatz in Grindavík nach RÚV-Angaben sicherheitshalber ebenso evakuiert wie das Geothermalbad Blaue Lagune, das gerade unter Island-Urlaubern äußerst beliebt ist. Auswirkungen auf den internationalen Flugverkehr vom nahegelegenen Flughafen Keflavik wurden erneut keine erwartet.