Zum „Naturschutztag 2026“, der den Charakter einer Tagung mit Vorträgen, Diskussionen und Erfahrungsaustausch trug, wurde am Samstag in den Röntgen-Hörsaal der TU Ilmenau geladen. Neun Fachvorträge und zwei Grußworte, gehalten von Sandra Heißner, Zweite Beigeordnete des Ilm-Kreises, und Jens Müller, Vizepräsident der Technischen Universität Ilmenau als Gastgeber, summierten sich als interessantes und abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm.