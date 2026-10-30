Erfurt (dpa/th) - Vor dem Thüringer Naturschutztag am Montag gibt es heftige Kritik von Naturschutzverbänden am Umweltministerium. "Einen Naturschutztag auszurichten, ohne die Thüringer Naturschutzverbände im Programm zu Wort kommen zu lassen, ist respektlos gegenüber den vielen Menschen, die sich ehrenamtlich für vielfältige Natur und lebenswerte Landschaften einsetzen", sagt der Landesvorsitzende des BUND Thüringen, Burkhard Vogel. Es seien vor allem die Interessen der Landnutzer vertreten, also etwa der Forstwirtschaft, der Landwirtschaft und der Fischerei.