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Naturschutztag Naturschutzverbände kritisieren Ministerium: "respektlos"

Am Montag veranstaltet das Ministerium einen Naturschutztag – allerdings ohne BUND, Nabu und Grüne Liga auf dem Programm. Das verärgert die Verbände. Was das Ministerium dazu sagt.

Naturschutztag: Naturschutzverbände kritisieren Ministerium: respektlos
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Umweltminister Tilo Kummer (Thüringen.Gerecht) steht in der Kritik. (Archivbild) Foto: Martin Schutt/dpa

Erfurt (dpa/th) - Vor dem Thüringer Naturschutztag am Montag gibt es heftige Kritik von Naturschutzverbänden am Umweltministerium. "Einen Naturschutztag auszurichten, ohne die Thüringer Naturschutzverbände im Programm zu Wort kommen zu lassen, ist respektlos gegenüber den vielen Menschen, die sich ehrenamtlich für vielfältige Natur und lebenswerte Landschaften einsetzen", sagt der Landesvorsitzende des BUND Thüringen, Burkhard Vogel. Es seien vor allem die Interessen der Landnutzer vertreten, also etwa der Forstwirtschaft, der Landwirtschaft und der Fischerei. 

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Vogel, der von 2022 bis 2024 Staatssekretär im Umweltministerium war, attestierte Umweltminister Tilo Kummer (Thüringen.Gerecht) ein "tiefes Misstrauen" gegenüber zivilgesellschaftlichen Akteuren des Naturschutzes. Auch der Naturschutzbund Nabu und die Grüne Liga Thüringen schlossen sich der Kritik an. Wer über die Zukunft des Naturschutzes spreche, dürfe diejenigen nicht an den Rand drängen, die ihn ehrenamtlich tragen, hieß es. 

Ministerium: Wollen im Anschluss mit Verbänden diskutieren

Am Montag veranstaltet das Umweltministerium einen Naturschutztag in Erfurt, bei dem unter anderem Vertreter des Ministeriums, der Landesforstanstalt oder eines Forschungsinstituts für die Fischerei Vorträge halten. Redebeiträge von BUND, Nabu oder Grüne Liga stehen nicht auf dem Programm. 

Das Umweltministerium verweist darauf, dass sich mehr als 200 Menschen zu dem Tag angemeldet hätten, darunter auch ehrenamtliche Naturschützer. Auch Nabu und Grüne Liga seien mit ihren Geschäftsführungen angemeldet. Aufbau und Ausrichtung des Tages seien im Landesnaturschutzbeirat vorbereitet worden, in dem Nabu, BUND und Grüne Liga auch vertreten seien. 

Es gebe dieses Jahr wissenschaftliche Impulse dazu, wie der Klimawandel Lebensräume verändere. "Über die Auswirkungen dieser Veränderungen auf den Naturschutz wollen wir im Anschluss mit allen Umweltverbänden breit diskutieren", sagte Umweltminister Kummer.