„Wo die Schmetterlinge verschwinden, ist etwas faul im ökologischen Gleichgewicht“, sagt Juliane Kolbe vom Naturschutzgroßprojekt Thüringer Kuppenrhön. Das Projekt hat sein Büro in Kaltensundheim und plant von hier aus, wie man unter anderem den Insekten in der Rhön beim Überleben helfen kann. Dass man diese derzeit nicht mehr flattern sehen kann, hat natürlich seinen Grund in der fortgeschrittenen Jahreszeit. Doch sich verschlechternde Lebensbedingungen könnten dazu führen, dass viele auch im nächsten Jahr nicht mehr auftauchen. Darunter ist ein „Prinzesschen“, das ganz besondere Standortbedingungen braucht: der Schwarze Apollo. Der seltene Schmetterling hat bei Birx und Frankenheim einen seiner letzten Rückzugsorte in Thüringen und in ganz Deutschland.