Landau (dpa/lby) - In der Isar ist die Wiederansiedlung einer gefährdeten Fischart gelungen: Erneut wurden bei Landau rund 8.000 kleine Streber ausgesetzt, wie das Landesamt für Umwelt (LfU) mitteilte. Nach einer sehr erfolgreichen Nachzucht der seltenen Donaubarschart (wiss. Zingel streber) in einer Teichanlage in Wielenbach seien die Jungfische ausgewildert worden.