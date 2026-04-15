Im vergangenen Jahr ist die Pflanze erstmals aufgefallen. Auf einer Fläche zwischen der Bahnhofstraße und dem vorderen der Breitunger Seen hat sich der Japanische Staudenknöterich breit gemacht. Wie die invasive Pflanzenart dort hinkam, kann nur vermutet werden. Sicher ist, dass der ursprünglich aus Asien stammende Knöterich dort nicht zu Hause ist und somit auch nicht im Naturschutzgebiet wachsen soll. Daher hat der Breitunger Bauhof den Kampf gegen das sich schnell ausbreitende Gewächs aufgenommen.