Wie man im eigenen Garten helfen kann

Wer in aktuellen Trockenperioden Tieren helfen will, dem empfiehlt Ehrhardt eine Vogeltränke im Garten oder an einem anderen geeigneten Ort. Dabei gelte es aber zu beachten, dass die Tränke so platziert werde, dass sich in der Nähe keine Katzen verstecken könnten. Außerdem müsse das Wasser täglich gewechselt und die Tränke mit kochendem Wasser gereinigt werden. Sonst könnten sich Krankheitserreger vermehren.