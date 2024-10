Offiziell werde nicht erhoben, wie viel Agroforstflächen derzeit in Deutschland bewirtschaftet werden, sagte er weiter. Schätzungen des Verbands gingen von 300 bis 400 Hektar aus. "Wir befinden uns immer noch in einer absoluten Nische." Bei der Agroforstwirtschaft werden Obst- oder Nussbäume, aber auch Bäume für Bau- oder Industrieholz an Feldern gepflanzt und damit Ackerbau und Forstwirtschaft kombiniert.