Naturschutz: Vogelschutz und Nationalpark-Verwaltung an einem Dienstort

Die Ursprünge der Wasserburg Seebach liegen im 12. Jahrhundert, später ging sie in den Besitz der Herren von Berlepsch. Der als "Vogelbaron" bekannte Hans Freiherr von Berlepsch (1857 - 1933) schuf in der inzwischen umgebauten Burg die Grundlagen für die älteste Vogelschutzwarte in Deutschland, wie Jaehne sagte. Die Anlage mit Park wurde 1908 als erste Vogelschutzwarte staatlich anerkannt.