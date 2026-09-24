Naturschutz: Vogelschutz und Nationalpark-Verwaltung an einem Dienstort

Mühlhausen/Seebach (dpa/th) - Neuzugang in der historischen Wasserburg Seebach: Neben der Staatlichen Vogelschutzwarte hat nun auch die Nationalparkverwaltung Hainich ihren Dienstsitz in der geschichtsträchtigen Anlage nahe Mühlhausen.
Warum die Mitarbeitenden der Hainich Nationalpark-Verwaltung mit ihrem neuen Dienstort nun einen besonderen Arbeitsplatz haben und neben Vogelfachleuten wirken.
Mühlhausen/Seebach (dpa/th) - Neuzugang in der historischen Wasserburg Seebach: Neben der Staatlichen Vogelschutzwarte hat nun auch die Nationalparkverwaltung Hainich ihren Dienstsitz in der geschichtsträchtigen Anlage nahe Mühlhausen.
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"Wir sind hier an einer deutschlandweit bedeutenden Naturschutzstätte angekommen und befinden uns gleichzeitig näher am Nationalpark Hainich", sagte Nationalparkleiter Rüdiger Biehl. Die 15 Verwaltungsmitarbeiter sind vor rund drei Monaten von Bad Langensalza nach Seebach umgezogen.
Die Vogelschutzwarte, die zum Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz gehört, wurde zuletzt für insgesamt 2,9 Millionen Euro saniert, wie der Leiter der Vogelschutzwarte, Stefan Jaehne, sagte. So wurde nicht nur das historische Gebäude gesichert, sondern auch zeitgemäße Arbeitsbedingungen für die nun beide dort tätigen Einrichtungen geschaffen.
Umweltminister Tilo Kummer hob bei der offiziellen Schlüsselübergabe die Verantwortung des Landes hervor, historische Stätten und die Natur zu schützen. Mit der Zusammenführung der Nationalpark-Verwaltung und der Vogelschutzwarte sei ein starkes Zentrum für den Naturschutz in Thüringen geschaffen worden. Der Hainich zählt zum Unesco-Weltnaturerbe.
Die Ursprünge der Wasserburg Seebach liegen im 12. Jahrhundert, später ging sie in den Besitz der Herren von Berlepsch. Der als "Vogelbaron" bekannte Hans Freiherr von Berlepsch (1857 - 1933) schuf in der inzwischen umgebauten Burg die Grundlagen für die älteste Vogelschutzwarte in Deutschland, wie Jaehne sagte. Die Anlage mit Park wurde 1908 als erste Vogelschutzwarte staatlich anerkannt.
Interessierte können die Vogelschutzwarte, die auch eine Auffang- und Pflegestation für verletzte Wildtiere beinhaltet, etwa an Wochenenden besuchen. Dann bieten Freiwillige des Vereins der Freunde der Vogelschutzwarte Seebach von Mai bis Oktober Führungen ohne Voranmeldungen an.