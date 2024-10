Hilpoltstein (dpa/lby) - In Bayern sind erneut mehrere geschützte Greifvögel durch Gift ums Leben gekommen. Das hätten toxikologische Untersuchungen ergeben, wie der Naturschutzbund LBV und die Gregor-Louisoder-Umweltstiftung (GLUS) mitteilten. Im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim und im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm starben demnach ein Rotmilan und ein Mäusebussard durch das verbotene Insektizid Carbofuran. Dieses ist seit 2007 in der EU nicht mehr zugelassen.