Naturschutz: Verbände fordern Jagdstopp für Graureiher

Erfurt (dpa/th) - Thüringer Naturschutzverbände fordern ein sofortiges Jagdverbot für den Graureiher. Der Bestand der geschützten Vogelart habe sich laut Monitoring in den vergangenen 20 Jahren um 66 Prozent reduziert, heißt es in einer Mitteilung. In einem offenen Brief an Thüringens Umweltminister Tilo Kummer (BSW) fordern der Verein Thüringer Ornithologen, der Nabu Thüringen und die Grüne Liga Thüringen deshalb eine Anpassung des Landesjagdgesetzes, um ein sofortiges Jagdverbot für die Tierart zu bewirken.