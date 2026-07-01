Naturschutz: Umweltschützer erzwingen Baustopp für Sessellift im Allgäu

Geklagt hatte der Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern (LBV). Der Umweltverband hatte zwei Eilanträge bei Gericht eingereicht. In einem ging es um die Pistenbaumaßnahmen, der andere Antrag richtete sich gegen den Liftbau selbst. Hinsichtlich des Pistenbaus hatte das Verwaltungsgericht vor wenigen Wochen einen Baustopp jedoch abgelehnt. Die Pistenarbeiten verstießen weder gegen das Bodenschutzprotokoll der Alpenkonvention noch gegen die Vorgaben aus dem Habitat-, Arten- oder Landschaftsschutz, stellten die Richter fest.