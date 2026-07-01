Naturschutz: Umweltschützer erzwingen Baustopp für Sessellift im Allgäu

Augsburg/Oberstdorf (dpa/lby) - Umweltschützer haben mit einer Klage gegen den Neubau einer Seilbahn am Fellhorn bei Oberstdorf einen Teilerfolg erzielt. In einem Eilverfahren verfügte das Verwaltungsgericht Augsburg einen vorläufigen Baustopp. Nach Ansicht der Richter muss erst in einem Hauptverfahren geprüft werden, ob die Genehmigung für das Bauprojekt europarechtlichen Vorgaben entspricht. Durch diese Entscheidung sei aber noch keine endgültige Aussage über die Rechtmäßigkeit der Genehmigung für das Seilbahn-Projekt getroffen, teilte das Gericht mit.